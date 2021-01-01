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Spor

Josef de Souza'dan Beşiktaş'a iyi haber

Sskatlıkları devam eden Ljajic ve Gökhan Töre ise karşılaşmada görev yapamayacak

01 Ocak 2021 13:37

Beşiktaş’ta Josef de Souza sakatlığını atlattı. Brezilyalı oyucu son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ghezzal, Ljajic ve Gökhan Töre’nin tedavileri devam ediyor.

Süper Lig’in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak Beşiktaş’ta hazırlıklar devam ediyor.

Pazar günü oynanacak mücadele öncesi, siyah-beyazlılara Josef de Souza’dan iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan 31 yaşındaki oyuncu maçta forma giyebilecek.

Beşiktaş’ın son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Ghezzal’ın tedavisi sürüyor.  Kayseri kafilesine dahil edilecek Cezayirli oyuncu için son karar maç günü verilecek.

Sakatlıkları devam eden Ljajic ve Gökhan Töre ise karşılaşmada görev yapamayacak.

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