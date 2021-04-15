Josef de Souza: Buradaki ortamı hiçbir yerde görmedim

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, siyah-beyazlı takımında yaşadıklarını Fenerbahçe günleri ile karşılaştırdı ve "Fenerbahçe maçındaki performansımla Beşiktaş taraftarlarını kazandım. Mücadelemi gördüler. Buradaki ortamı hiçbir yerde görmedim. Gerçek bir aileyiz" diye konuştu.

Josef de Souza, Siyah-Beyazlı takımdaki günlerini değerlendirirken Fenerbahçe forması giydiği günlere dair çarpıcı sözler sarf etti. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'yle yollarını ayırmasının ardından Kara Kartal'a transfer olan Josef de Souza, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili performansla kısa sürede takımın değişilmez isimlerinden biri olmuştu.



Goal.com'a konuşan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve taraftarla arasında bir bağ oluştuğunu söyledi.İşte Josef'in açıklamaları:

"Milli Takım sürpriz olmaz"

"Dünya futbolunu çok yakından takip ediyorum, hepsini izliyorum. Tabii ki Türkiye Ligi, La Liga'nın altında bir lig. Ama aşırı kaliteli oyuncularla oynarsam futbolumun yükseleceğinden hiç şüphem yok.



Bugün daha az göz önünde olan bir ligde oynadığım için milli takıma dönmemin zor olduğunu biliyorum, ancak geri dönersem bu benim için sürpriz olmayacak."

"Fenerbahçe'de harika bir iş çıkardım"

"Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ta yaptıklarımı görünce sinirli mesajlar atıyor ve 'Bunları neden Fenerbahçe'de yapmadın?' diyor. Mutluyum, çünkü Fenerbahçe'de geçirdiğim süreçte harika bir iş çıkardığımı düşünüyorum."

"Burada bir aile oluşturduk, diğer takımlarda görmediğim bir şey"

"Birçok takımda birçok oyuncuyla çalıştım. Teknik kalitemiz elbette fark yaratıyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Ama aynı zamanda burada bir aile oluşturduk, bu diğer takımlarda görmediğim bir şey. Tecrübeli bir futbolcuyum."