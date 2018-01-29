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Spor

Josef de Souza: "Şampiyon olmak istiyoruz"

"Hasan Ali kendisini aşan bir performans sergiledi" "Rakiplerimiz de birbiriyle oynayacak" TRABZON, (DHA) Süper Lig 19'uncu hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertli ekibe bir puanı getiren golü kaydeden Josef de S

29 Ocak 2018 00:37

\"Hasan Ali kendisini aşan bir performans sergiledi\"

\"Rakiplerimiz de birbiriyle oynayacak\"

TRABZON, (DHA)

Süper Lig 19\'uncu hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertli ekibe bir puanı getiren golü kaydeden Josef de Souza, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Maçın ilk yarısına bakıldığında 2 puan kaybettikleri bir maç olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, \"Maçın ilk yarısını düşünecek olursak, 2 puan kaybettiğimiz bir maç olduğunu söyleyebiliriz. İyi olan taraftık. Onların golünden sonra organizasyonu kaybettik, dengemizi kaybettik. Hemen golü bulalım derken, düzenimiz bozuldu. İstediğimizi yapamadığımız anlar oldu. Bu üzüntümüzü fırsat bilerek daha çok üstümüze geldiler. En azından maçın sonunda attığımız gol, maçı 1 puanla tamamlamamızı sağladı\" dedi.
\"HASAN ALİ KENDİSİNİ AŞAN BİR PERFORMANS SERGİLEDİ\"
Hasan Ali Kaldırım\'ın orta sahada kendisine partner olmasını değerlendiren Josef, \"Orta sahada iyiydik, uyumlu göründük. Hasan Ali kendini aşan bir performans gösterdi ve iyi bir maç çıkardı. Bir pozisyon için bir oyuncu daha kazandığımızı düşünüyorum. Hasan Ali\'nin orta sahada ilerisi için iyi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum.
Bu arada Trabzonspor golü sadece bu şekilde atabilirdi, tek atabilecekleri gol şekli buydu, maalesef bu şekilde golü yedik\" açıklamasını yaptı.
\"RAKİPLERİMİZ DE BİRBİRİYLE OYNAYACAK\"
Maçın 84\'üncü dakikasında attığı gol ile ilgili konuşan Josef de Souza, \"Önemli bir goldü, başkası da atabilirdi. Ama bu akşam buradan mağlup ayrılmamak önemliydi. Kesinlikle mağlubiyeti hak etmedik. Bir puan aldık bu gol sayesinde. Gol bizim için çok kıymetliydi. Bitmiş bir şey yok, şampiyonluk mücadelemiz devam edecek. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak. Biz de onların birbiriyle oynadığı dönemleri değerlendirmek istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz\" diyerek sözlerini tamamladı.

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