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Spor

Jose'den yeni benzetme

Inter'i çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho, İtalyan ekibini 2004/2005 sezonundaki Chelsea'ye benzettiğini söyledi.

27 Aralık 2008 02:00


İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'i çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho, İtalyan ekibini 2004/2005 sezonundaki Chelsea'ye benzettiğini söyledi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, teknik direktörlüğünü yaptığı Serie A ekibi Inter'i yıllar önce çalıştırdığı Chelsea ile karşılaştırdı ve iki takımın da birbirine çok benzediğini belirtti.

Inter teknik direktörü Jose Mourinho, şu an çalıştırdığı Inter'i 2004/2005 sezonunda çalıştırdığı Chelsea ile aynı bulduğunu söyledi. Takımın ligde ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Mourinho, "Inter, 2004/2005 sezonunda çalıştırdığım Chelsea'ye benziyor. O zaman da seri galibiyetler kazanıyorduk ve şu anda da tam bir galibiyet takımıyız. Tek amacım bu takımı da en iyi takımlardan birisi yapmak. Burada çok mutluyum ve işimi de severek yapıyorum" dedi.

Oyuncularına da övgüler yağdıran Mourinho, "Öyle iyi ve güçlü bir kadroya sahibim ki, yenemeyeceğimiz takım kazanamayacağımız kupa yok. Takım olarak iyi bir futbol oynuyoruz ve bu sene geçen seneye göre daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

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