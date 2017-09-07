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Spor

Jose Sosa'dan Trabzonspor'a 'son dakika sürprizi'

Bordo-mavili ekip, Arjantinli futbolcunun uçak biletini dahi aldı

07 Eylül 2017 14:23

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un transferi için her konuda anlaşmaya vardığı Jose Sosa, menajeri aracılığıyla bordo-mavili kulüpten 4 milyon Euro ek ödeme istedi. Karadeniz ekibinin uçak biletini dahi aldığı Arjantinli'nin bu talebi, bordo-mavili camiayı şaşırttı.

Gazete Habertürk’ten Haluk Ayyıldız’ın haberine göre; Milan'la 3.5 milyon Euro'ya el sıkışan ve Sosa'yla da yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında ön protokol yapan bordo-mavililer, Tangocu'nun menajerinin ekstra 4 milyon Euro istemesiyle şoka girdi.

Bu talep tüm planları altüst ederken, Arjantinli'nin menajerine 1 milyon Euro önerildi. Teklif kabul edilirse Sosa iki gün içerisinde Trabzonlu olacak.

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