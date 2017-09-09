Jose Sosa'dan 'Beşiktaş' açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Jose Sosa, transfer döneminde eski takımı Beşiktaş'ın da kendisine teklif yapıp yapmadığı sorusuna, "Beşiktaş hakkında konuşmak zor. Beşiktaş'tan bana resmi bir teklif gelmedi. Şu an buranın tadını çıkarmak benim için daha önemli" yanıtını verdi.

Transfer döneminde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Arjantinli yıldızı ısrarla istediği, siyah-beyazlı yönetimin ise UEFA'nın finansal fair-play kısıtlamaları nedeniyle transferi 'bonservissiz' olarak gerçekleştirmek istediği iddiaları basında yer almıştı. Milan'ın ise Arjantinli futbolcuyu bedelsiz olarak göndermek istemediği ifade edilmişti.