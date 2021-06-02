Jose Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para, dudak uçuklattı

Yıllık ücreti 2.3 milyon euro olduğu belirtilen 35 yaşındaki Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye maliyetinin bu sezon için 3 milyon euro olduğu ifade edildi.

Haberler.com'dan Ömer Özarslan'ın haberine göre, Trabzonspor'la sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye imza atan Sosa, Sarı-Lacivertliler'den bu sezon 3 milyon euro kazandı. 2.8 milyon euro maaşı olan Arjantinli orta saha, diğer ödemelerle birlikte 3 milyon euro aldı.

Sarı-Lacivertliler, bu sezon 36 yaşına girecek olan futbolcunun maaşında indirime gitmesini bekliyor.

İndirime gitmezse devam edilmeyecek

Fenerbahçe, maaş bütçesini 40 milyon euro seviyelerine çekmek için futbolcularından indirim istedi. Yeni transferlere de yer açılabilmesi için bu bir zorunluluk haline geldi. Sosa'nın da 2 milyon euro aşağısına inmesi istenildi.

Arjantinli futbolcu bu indirimi yapmazsa kulüp bulması istenilecek. Ancak Sosa'nın kazandığı ücreti pandemi şartlarında ödeyebilecek bir kulübün çıkma ihtimali zor gözüküyor.