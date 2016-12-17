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Spor

Jose Sosa için ikna turu

Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim olan Memphis Depay için Everton ve Wolfsburg'un devreye girdi

17 Aralık 2016 14:23

Fenerbahçe'de transfer hazırlıkları başlarken, yönetim Beşiktaş'ın eski futbolcusu AC Milan'dan Jose Sosa'yı ikna etmeye uğraşıyor. 

Transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala Fenerbahçe hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, orta sahaya hem oyun kurmaya liderlik edecek, duran topları kullanacak ve skora katkı yapacak bir oyuncu arayışında.

Yönetim geçtiğimiz günlerde Milan'dan Jose Sosa ile temasa geçmişti. Ancak Arjantinli futbolcu görüşmede "Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmıyorum." cevabını vermişti.

Sosa'yı kiralamaktan vazgeçmeyen yönetimin, önümüzdeki günlerde yeni bir operasyon yapması bekleniyor.

 

Depay'ın talipleri arttı

 

Hücuma takviye planlayan Sarı Lacivertliler bir yandan da Manchester United'dan Memphis Depay'i kiralamanın yolunu arıyor.

Ocak ayında Manchester'dan ayrılma ihtimali konuşulan Hollandalı oyuncu için Dick Advocaat kozu kullanılacak. 

Ancak Depay'in talipleri arasında önemli kulüpler bulunuyor. Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Ronald Koeman, Yannick Bolasie'nin sakatlığı sonrasında Hollandalı futbolcuyu kiralama isteğini gizlemedi.

Bundesliga ekiplerinden Wolsburg ise oyuncuyu bonservisiyle birlikte transfer etmeye hazırlanıyor. 

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