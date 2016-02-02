Jose Sosa transferinde flaş gelişme

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Arjantinli yıldızı Jose Sosa'yı, River Plate'in transfer etmek istemesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Radikal'de yer alan haberde, başarılı oyuncunun menajeri Ezequil Manera, önceki gün Arjantin’de Radio La Red’e bu teklif ile ilgili açıklama yaptı. Menajer Manera, "Jose, River Plate’e gelecekti ancak Türkler ulaşılmaz bir rakam talep etti. Beşiktaş 9 milyon Euro istediği için bu transfer River için şu aşamada imkansız. River Plate, Sosa için 3 milyon Euro’luk teklif sundu ancak Sosa’nın Arjantin’e dönme isteğine karşın Beşiktaş bu rakamı geri çevirdi” ifadelerini kullandı.