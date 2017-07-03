Jose Sosa eşini ikna etti; Beşiktaş'a dönmek istiyor!

Geçen sezon transfer döneminde Beşiktaş'tan Milan'a 7.5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan Jose Sosa'nın, siyah-beyazlı ekibe geri dönmek istediği iddia edildi. Çocuklarının doğması ve ailesinin Türkiye'de yaşamak istememesi nedenleriyle İstanbul'dan Milano'nun yolunu tutan Arjantinli, burada başarılı bir performans sergileyememişti. Ancak son iddialara göre; oyuncu eşini de ikna ederek Beşiktaşlı yöneticilere geri dönmek istediği mesajını iletti.

TRTSpor'un haberine göre; Beşiktaş’ta Jose Sosa, geri dönmek istediğini Beşiktaş’a iletti. Bu durum üzerine Şenol Güneş ile konuşan Beşiktaşlı yetkililere, Güneş’ten de olumlu cevap geldi.

Siyah-beyazlı yetkililer, Sosa’nın menajerine oyuncunun kiralanması için görüşmelere başlanmasını iletti.

Geri dönmek istiyor

Türkiye’deki terör olayları ve ikiz çocuklarının yeni doğması sebebiyle eşinin de ısrarıyla Türkiye’den ayrılan Sosa’nın, takıma Hakan Çalhanoğlu’nun da transfer edilmesinin ardından forma bulma şansı iyice azaldı, yetenekli orta saha oyuncusu siyah-beyazlı yönetime geri dönmek istediğini bildirdi.

Eşini de ikna etti

Eşini de Türkiye’ye dönmek için ikna eden Sosa, görüşmeler olumlu sonuçlanırsa yeniden Beşiktaş forması giyecek. Sosa’nın eşi, Beşiktaş’ta oynayan yabancı oyuncuların eşleri ile de görüşme halinde.

Geçen sezon Milano ekibinin formasıyla yalnızca 18 maça çıkan 32 yaşındaki Arjantinli orta saha, 3 asist kaydetti.