Jose Sosa: Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, sarı-lacivertlilerin kendisini çok istediğini belirterek, "Şu an burada olduğum için gerçekten çok mutluyum" diye konuştu,

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sosa, pandemi nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını ve bu yüzden takıma geç katıldığını hatırlattı.

Arjantinli oyuncu, bir an önce sahaya dönmek istediğini dile getirerek, "Şu an burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bir an önce sahaya dönmek için çok istekliyim. Türkiye'ye birçok kez geldim. Buraya geliş sürecim çok güzeldi çünkü Fenerbahçe beni çok istedi. Bugüne kadar Türkiye'de hangi takıma gitsem insanlar bana iyi davrandı. Bu sefer de burdayım ve çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Sağlığımıza çok dikkat etmeliyiz"

Sarı-lacivertli takımda tecrübeli ve önemli isimlerin bulunduğunun da altını çizen Sosa, "Ben, takımdaki oyunculardan biriyim. En iyimizi vermek için buradayım. İsimlerin burada çok önemi yok. Hazırlığım devam ediyor ama bu sene oyuncular olarak biz biraz daha dikkatli olmalıyız. Pandemiden dolayı liglere ara bile verilebilir. O yüzden sağlığımıza çok dikkat etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de 2 senelik kontratı olduğunu da ifade eden Sosa, "Ben her seneye farklı bakıyorum. Şu an burada 2 senelik kontratım var. Hayatta ciddi kararlar almanız gerekiyor. Pandemi sürecinden öncesinde ve sonrasında aldığınız kararlar değişebiliyor. Pandemi olunca Arjantin'e dönebilir miyim diye düşündüm ama sonunda buradayım. Burada olmaktan çok gururluyum." diyerek sözlerini tamamladı.Sosa, basın toplantısının ardından 5 numaralı formasıyla objektiflere poz verdi.