-Jose Mourinho'dan sitem MADRİD (A.A) - 28.08.2011 - Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, ''Çalıştığım diğer liglere nazaran, İspanya'da bana karşı daha yoğun bir kampanya olduğunu hissediyorum'' dedi. El Mundo gazetesinde bugün yayımlanan röportajında Mourinho, futbolun bir parçası olduğuna inansa da, hakkında çok yalan söylenip, yazıldığını iddia etti. Gelen birçok teklife rağmen Real Madrid'i bırakmayı asla düşünmediğini kaydeden Mourinho, ''Tartışmasız, Real Madrid dünyanın en önemli kulübü. Burada olmaktan memnunum ve çok heyecanlıyım. En uygun yerde olduğuma inanıyorum. Burası yaşanabilecek tek tecrübe. Bunu hiçbir şeye değişmem'' ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adam, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile arasında yaşananlardan dolayı aldığı cezayla ilgili UEFA Disiplin Komitesi'ne verdiği ifadede her şeyi anlattığını belirterek, ''5-6 saat sonra ifade vermem bittiğinde kendimi en az 10 yaş gençleşmiş ve güçlenmiş hissettim. Burada ne söylediğimi anlatamam ama onlara her şeyi söyledim. Cezamı 1 maç düşürmeleri futbol dünyası ve benim için anlamlı. Haklıydım'' değerlendirmesinde bulundu. Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona için ''Benim için aynı ligde mücadele ettiğimiz bir kulüpten fazlası değil'' diyen Mourinho, ''Uzun zamandır söylüyorum: Barcelona iyi de oynasa, kötü de oynasa kazanıyor'' dedi. Mourinho, isim vermeden Barcelona'ya atıfta bulunarak, ''Halen, kulübüme yardım edildiğini söyleyen düşmanlara 'gelin bahse girelim' diyorum. Bize hediye edilen maçlar tekrarlansın. Bize hiçbir şey vermelerini istemiyorum ama bizden almalarını da istemiyorum. Eşit şartlarda mücadele etmek önemli'' şeklinde konuştu. Real Madrid teknik direktörü ayrıca, futbol dünyasında şu anda ''ikiyüzlülüğün'' kazandığını savunarak, ''Ben 100 yıl önce yaşamalıydım'' dedi. Öte yandan Mourinho, Real Madrid'in bu sezonki transferleriyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: ''İlk olarak takımın daha iyi olduğunu söylemek zorundayım. Gelenlerden Nuri Şahin ve Hamit Altıntop şimdiye kadar hiçbir şey katamadılar. Varane, 3.ligde oynayacak yaşta ama fiziksel olarak çok iyi durumda. Onu gelecek için değil şimdi için de düşünüyorum. Coentrao zaten bilinen biri onu keşfetmeye gerek yok. Callejon da sürpriz değil çünkü ikna olarak onu aldık. Çok para harcamadan, dengeli ve iyi transferler yaptığımızı düşünüyorum.''