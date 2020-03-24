Jose Mourinho yardım için sokaklarda

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs için pek çok ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım için kuruluşlar harekete geçerken ünlü isimler bu kuruluşlarda görev aldı. Bu isimlerden biri de Portekizli teknik adam Jose Mourinho oldu.

İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, corona virüs nedeniyle lige ara verilen dönemi yaşlılara yardım ederek geçiriyor.



Portekizli teknik adam son olarak Tottenham'ın antrenman sahasının yakınlarında bulunan ve yaşlılara hizmet veren Age UK ve Love Your DoorStep derneklerine yardım ederken görüntülendi. Tecrübeli teknik adam yaşlılar için derneklere gönüllü olarak yardım etmenin yanı sıra yiyecek ve maddi yardımda da bulundu.

Jose Mourinho Love Your Doorstep yardım derneğine yaptığı açıklamada, "Age UK Enfield ve Love Your DoorStep Enfield kurumlarına yardımcı olmak için buradayım. Sizler de yemek, para yardımlarında bulunabilir ve elbette ki gönüllü olarak destek verebilirsiniz" mesajını verdi.