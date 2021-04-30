Jose Mourinho, The Sun'da köşe yazarı oldu

Tottenham'la yollarını ayıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İngiltere'nin prestijli gazetelerinden The Sun'da köşe yazarı oldu.

İngiltere'nin popüler gazetelerinden The Sun, Mourinho ile köşe yazarı olarak anlaştıklarını duyurdu. Gazetenin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Jose Mourinho, yeni köşe yazarımız olarak SunSport'a katıldı" ifadelerine yer verildi.

58 yaşındaki teknik direktör, geçtiğimiz günlerde Tottenham ile yollarını ayırmıştı. Mourinho, İngiliz ekibiyle bu sezon çıktığı 32 Premier Lig maçında 14 galibiyet 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etmişti.