Jose Mourinho, Manchester United'da kalıyor

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun menajerliğini yapan Jorge Mendes, Portekizli teknik adamın Manchester United'da kalacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de istediği noktaya bir türlü ulaşamayan Manchester United'da Jose Mourinho'nun geleceği tartışılırken konuyla ilgili açıklama geldi.

Mourinho'nun menajerliğini yapan Mendes, Portekizli teknik adamın takımdan ayrılmayacağını ve Manchester United'da kalacağını bildirdi.

Daily Telegraph'a konuşan Mendes, ''Mourinho'nun ayrılacağına dair birçok dedikodu var. Bunların tamamı gerçek dışı. Jose kulüpte mutlu, kulüp de ondan memnun. Manchester United'la uzun süreli bir kontratı var ve tüm motivasyonunu kulübe vermiş durumda'' dedi.