Jose Mourinho'dan Sörloth açıklaması

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile ilgili sorulan soruya cevap verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" dedi

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'a olan ilgilerini doğruladı.

Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından forvet transferi istediğini belirten Portekizli teknik adam, "Alexander Sörloth'u istiyor musunuz" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem."

Sörloth ile Leipzig ve Tottenham'ın ilgilendiği, bu transferde kısa süre içerisinde gelişmeler yaşanacağı belirtiliyor.