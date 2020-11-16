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Spor

Jose Mourinho'dan milli maç aralarına eleştiri

"Maç oynanırken gelen Covid-19 test sonuçları, maçlar oynanırken gelişigüzel dolaşmalar ve fazlası..."

16 Kasım 2020 19:34

Tottenham Hotspur Menajeri Jose Mourinho, maç sıralarında açıklanan Koronavirüs test sonuçlarını ve alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olmasından dolayı milli takım arasını eleştirdi.

Portekizli çalıştırıcı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Harika bir futbol haftası. Milli takım maçlarında harika duygular, harikulade hazırlık maçları ve tam koruma. Maç oynanırken gelen Covid-19 test sonuçları, maçlar oynanırken gelişigüzel dolaşmalar ve fazlası... Antrenmanda 6 oyuncuyla çalıştıktan sonra kendime bakma zamanı..."

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