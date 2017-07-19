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Spor

Jose Mourinho: 15 yıl ManU’da çalışmaya hazırım

"Amacım, camianın istediği istikrarı sağlamak"

19 Temmuz 2017 18:07

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının ABD’de gerçekleştirdiği kampta açıklamalarda bulundu. Geçen sezonu 6. olarak tamamlayan takımın Portekizli çalıştırıcısı, 15 sezon daha Manchester United’da çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Baskının olduğu ortamda çalışmanın zor olduğunu söyleyen 54 yaşındaki antrenör, şöyle konuştu:

"Her takım menajerinden şampiyonluk bekler, ancak her sezon bir takım şampiyon olur. Bu da bizim işimizi zorlaştıran bir faktör. Benim işim sadece saha içiyle sınırlı değil, fakat saha içinde istenilen sonuçlar gelmezse insanlar buna bakmaz"

"Amacım, camianın istediği istikrarı sağlamak"

"Manchester United, istikrara alışkın ve bu istikrarın karşılığını harika bir şekilde almış bir kulüp. David Moyes ve Louis van Gaal’in ardından göreve getirildim ve burada ikinci sezonuma giriyorum. Umarım camianın arzu ettiği istikrarı ben sağlayabilirim. Bunun için çalıştığım her gün bu şansı hak ettiğimi kanıtlamam gerektiğinin farkındayım."

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