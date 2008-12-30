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Spor

Jose, Betis'ten ayrıldı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Betis, Jose Mari'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

30 Aralık 2008 02:00

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Betis, Jose Mari'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun da formasını giydiği Real Betis Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, karşılıklı rıza ile İspanyol Mari'nin sözleşmesine son verildi.

İspanya medyasında yer alan haberlerde de adı Sevilla, Atletico Madrid, AC Milan ve Villarreal ile anılan 30 yaşındaki futbolcunun, kariyerini İspanya'nın dışında devam ettirmek istediği, Yunanistan'dan bir kulübe de yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

1997 yılında başladığı futbol kariyerine Sevilla FC, Atletico Madrid, AC Milan ve Villarreal'i de sığdıran Mari, İspanya Milli Futbol Takımı'nda da oynamıştı.

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