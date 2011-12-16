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Spor

Jorn Larsen Türk hakemlerle bir araya gelecek İSTANBUL (A.A)

16 Aralık 2011 12:57

-Jorn Larsen Türk hakemlerle bir araya gelecek İSTANBUL (A.A) - 16.12.2011 - UEFA Hakem Konvansiyonu Türkiye Sorumlusu ve UEFA Mentörü Jorn West Larsen, Fenerbahçe-Trabzonspor ve Bursaspor-Medical Park Antalyaspor maçlarını izleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) daveti üzerine Türkiye'ye gelen Larsen, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile ''UEFA Hakem Konvansiyonu'' ve ''Hakemlik organizasyonu'' konularını görüşecek. Larsen, TFF Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin ile Bursaspor-Medical Park Antalyaspor ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarını yerinde izledikten sonra müsabakada görevli hakemler ile maç sonu toplantıları yapacak.

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