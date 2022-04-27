Jorge Jesus'dan Fenerbahçe açıklaması: Doğrudur Ali Koç ile görüştüm

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de bir numaralı teknik adayı olan Jorge Jesus, "Doğrudur Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüm" dedi.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe ile ilgili ilk kez resmi açıklama yaptı.

Rio Karnavalı ve Flamengo maçları için Brezilya'ya giden Jorge Jesus, Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya, "Direkt kulüp adı vererek konuşmak istemiyorum. Doğrudur Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüm ama kulüp ismi vermek istemiyorum. Çeşitli teklifleri düşünüyorum. Önümde düşünmek için bir süre daha var" cevabını verdi.

"Brezilya'da sadece Flamengo var"

Aralık ayı sonunda Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus'a Atletico Mineiro ve Corinthians gibi kulüpler de teklif yaptı ancak daha önce Flamengo'da çalıştığı için bu kulüpleri geri çevirdi. Jesus, bu konuyla ilgili gelen sorusunu ise "Flamengo maçlarını hala seyrediyorum. Benim için Brezilya'da sadece Flamengo var." sözleriyle cevapladı.

Jesus yıllık 7 milyon Euro, yardımcılarıyla birlikte toplam 10 milyon Euro (yaklaşık 160 milyon TL) ücret talep etti. Kontratın süresini ise 3 yıl olarak belirledi. Bu nokta halen pazarlık aşamasında.

Fenerbahçe'ye doğru

Teknik direktör Jorge Jesus'un Ali Koç'la yaptığı görüşmeden sonra teknik ekibini bilgilendirdiği ifade edildi. Portekizli çalıştırıcının teknik ekibinden asla vazgeçmeyeceği bildirildi. 6 kişilik bir teknik ekibe sahip olan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'yi tanıma ve araştırma konusunda da şu an birlikte hareket ettiği dile getirildi.

67 yaşındaki Portekizli teknik adamın 32 yıllık kariyerinin tamamı kulüplerde geçti. 12 ayrı kulüpte çalışan Jesus, toplam 16 kupa kazandı. Portekiz’in en büyük kulüplerinden Benfica ve Sporting’de toplam 11 kupa kaldıran Jesus, ülkesi dışında çalıştığı takımlarda başarılı oldu. Flamengo’ya 1’er Libertadores, Sudamericana, Brezilya Ligi ve Brezilya Süper Kupası kazandıran Jesus, Al-Hilal’a da Suudi Arabistan Süper Kupası şampiyonluğu yaşattı. Üstelik Jesus bu kupaları birer sezonda kazandı.