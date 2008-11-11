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Spor

Jordan oldukça rahat

Sezona 2-4 galibiyet oranı ile giren Charlotte Bobcats'de Michael Jordan, tedirgin değil.

11 Kasım 2008 02:00


Sezona 2-4 galibiyet oranı ile giren Charlotte Bobcats'de Michael Jordan, tedirgin değil.



Michael Jordan yakın dostu koç Larry Brown'a arka çıkan açıklamalar yaptı. Majesteleri, Larry Brown'ın Bobcats için doğru insan olduğunu açıkladı.

Michael Jordan yaptığı açıklamada ''Kimliğimizi bulana kadar zorlandık. Şehir başarıya aç. Larry'nin üzerinde baskı kurmak istemiyorum. Ama Larry baskı altında bulunmayı sever'' dedi.

Sezona kötü başlayan Bobcats'de Gerald Wallace'ın takas edilebileceği NBA dedikodu basınında yer alıyor.

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