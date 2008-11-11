Jordan oldukça rahat



Sezona 2-4 galibiyet oranı ile giren Charlotte Bobcats'de Michael Jordan, tedirgin değil.







Michael Jordan yakın dostu koç Larry Brown'a arka çıkan açıklamalar yaptı. Majesteleri, Larry Brown'ın Bobcats için doğru insan olduğunu açıkladı.



Michael Jordan yaptığı açıklamada ''Kimliğimizi bulana kadar zorlandık. Şehir başarıya aç. Larry'nin üzerinde baskı kurmak istemiyorum. Ama Larry baskı altında bulunmayı sever'' dedi.



Sezona kötü başlayan Bobcats'de Gerald Wallace'ın takas edilebileceği NBA dedikodu basınında yer alıyor.



