Jordan: Ben olsam Miami'yi yenmeye çalışırdım

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'Miami Wade'in takımı'

Tarihin gelmiş geçmiş en büyük basketbolcularından biri olarak kabul edilen Michael Jordan, yıldız oyuncu LeBron James'in, Dwyane Wade ve Chris Bosh ile birlikte Miami Heat'te oynama kararını değerlendirdi.Jordan, kendisinin böyle bir şeyi yapmayacağını belirterek, "Geçmişe bakıyorum da, ben Larry Bird ve Magic Johnson'ı arayıp, gelin aynı takımda oynayalım demezdim" şeklinde konuştu. Efsanevi oyuncu yine de zamanın değiştiğini ifade ederek, "Birlikte oynamaları kötü bir şey değil. Çocukların ellerinde şampiyonluk için bir fırsat var. Ancak dürüst olmak gerekirse, şimdi ligde oynuyor olsaydım, ben o üçünün bulunduğu takımı yenmeye çalışırdım" dedi.NTV Spor'un haberine göre NBA tarihinin bir başka efsanesi Charles Barkley ise Michael Jordan kadar yumuşak konuşmadı."LeBron James hayatı boyunca Jordan olamayacak. İstediği kadar şampiyon olsun, bu kararıyla tartışmaya bile dahil edilmeyecek" ifadelerini kullanan Barkley, Lebron'un Cleveland’tan ayrılarak hata yaptığını vurguladı. Barkley, "Cleveland'da kalıp 'esas oğlan' rolüyle şampiyonluk kazanmaya çalışmak onurlu bir davranış olurdu. Eğer Cleveland'da kalsaydı ve tek bir şampiyonluk bile kazansaydı, kendi tarihini yazabilirdi. Miami'de kaç kupa kazanırsa kazansın, orası Dwyane Wade'in takımı" değerlendirmesini yaptı.