Jonah Hill'den sörf yaparken çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan Daily Mail'e yanıt: 37 yaşındayım; sonunda kendimi seviyor ve olduğum gibi kabul ediyorum

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Aktör Jonah Hill, Britanya merkezli Daily Mail gazetesinin sörf yaparken çekilen fotoğraflarını yayımlamasının ardından vücudu hakkında yapılan yorumların hayatı boyunca kendisini nasıl etkilediğini anlatan bir paylaşım yaptı.

Instagram üzerinden haberin fotoğrafını paylaşan Hill, "Arkadaşlarım ve ailemin yanında olsam bile sanırım 30'lu yaşlarımın ortasına kadar havuzda hiç tişörtümü çıkarmadım. Basın ve mülakatlar yoluyla vücudumla alay edilmesi bu çocukluktan beri hissettiğim güvensizlikleri büyüttü. Yapılmasa büyük ihtimalle daha önce tişörtümü çıkarabilirdim" yazdı.

Hill, daha sonra bu tür haberlerin artık kendini rahatsız etmediğini ve görünüşünü kabullenmeyi öğrendiğini ifade etti. "37 yaşındayım ve sonunda kendimi seviyor ve olduğum gibi kabul ediyorum" ifadelerini kullanan Hill, "Bu paylaşımı 'senin adına sevindim' veya 'sana üzüldüm' deyin diye yapmadım" yazdı.

Hill, "Bu paylaşım havuzda tişörtünü çıkarmayan çoçuklar için. Eğlenin. Güzel, inanılmaz ve mükemmelsiniz" diye devam etti ve paylaşımını, "Daily Mail, siz bile yüzümden gülümsememi alamazısınız" diye bitirdi.

Yönetmen Judd Apatow paylaşımın altına, "Plajda tişörtümü çıkardığımda hâlâ üzerimde bir tişört veya süveter varmış gibi duruyor. Şimdi gururla göstereceğim!" yazdı.