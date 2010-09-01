-JOLIE'DEN PAKİSTAN'A DAHA ÇOK YARDIM YAPILMASI ÇAĞRISI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.09.2010 - BM'nin iyi niyet elçisi, Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie, sel felaketi nedeniyle 17 milyonu aşkın insanın zarar gördüğü Pakistan'a daha çok yardım yapılması çağrısında bulundu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) iyi niyet elçisi olarak görev yapan Angelina Jolie, BM aracılığıyla video mesaj yayınlayarak Pakistan'daki durumun sadece bir insani kriz değil, "Ekonomik ve sosyal bir facia" olduğunu, ülkenin beşte birinin sular altında kaldığını, pek çok insanın yardıma muhtaç olduğunu vurguladı. Jolie mesajında, "Biz ne kadar çok yardım edebilirsek o kadar çok sayıda çadır, yiyecek, temiz su ve ilaç, ihtiyaç duyan insanlara verilebilecek" dedi. Amerikalı oyuncunun, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine, Pakistan'daki insani yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 100 bin dolarlık bağışta bulunduğu da bildirildi. Bu arada Pakistan'daki sel felaketinin hemen ardından BM tarafından uluslararası topluma duyurulan yaklaşık 460 milyon dolarlık yardım ihtiyacının yüzde 63'ünün karşılandığı belirtildi.