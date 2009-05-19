Jolie: Bu çocuklar özel korumayı hakediyor

Film yıldızı Anjelina Jolie, çocuk asker kullanmakla suçlanan Kongolu isyancı lider Thomas Lubanga'nın duruşmasını izledi.



Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayı izleyen Jolie, mahkemenin çocuklar için bir dönüm noktası ve Lahey'e ifade vermek için gelen çocuklar için onur olduğunu söyledi.



Jolie, "Bu çocuklar özel korumayı hak ediyor. Çocukların çatışmalarda kullanılması, bir toplumun dokusunu zedeleyen, iğrenç bir suçtur. Buraya tanıklık yapmaya gelen bu cesur gençlerin yaptıklarının ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum" diye konuştu.



Kongo Yurseverler Birliği siyasi hareketiyle askeri kanadının kurucusu ve eski lideri olan Lubanga ise 2002-2003 yıllarındaki kabile çatışmalarında çocukları askere aldığı ve çatışmalarda kullandığı suçlamasını reddediyor ve masum olduğunu ileri sürüyor.



Lubanga'nın mahkemesi çocuk askerler konusundaki ilk uluslararası mahkeme olması açısından da önem taşıyor.



BM, halen 10'dan fazla ülkede yaklaşık 250 bin çocuk askerin çatışmalarda kullanıldığını tahmin ediyor.

