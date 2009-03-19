Jol: Her şey sahada belli olacak



UEFA Kupası 4. tur rövanş maçında bugün Galatasaray ile karşılaşacak olan Almanya'nın Hamburg takımında teknik direktör Martin Jol, iki takımda da çok eksik olduğunu belirterek, ''Bugün her şey sahada belli olacak'' dedi.





Hamburg Teknik Direktörü Martin Jol, Ali Sami Yen Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, zor bir deplasman maçı yapacaklarını ifade ederek, ''Galatasaray deplasmanı çok zor bir deplasman, ama şu da bir gerçek Bordeaux, Galatasaray defansının çok iyi olduğu bir dönemde buraya gelip 3 gol attı. Bugün oynayacak oyuncular onlardan daha iyi değilse, bizim de şansımız var. Bugün her şey sahada belli olacak'' diye konuştu.



Galatasaray'ın savunmadaki eksiklikleriyle ilgili bir soru üzerine Martin Jol, ''Bugün Kewell'ın stoper oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Çünkü, Kewell'ın stoper oynadığını bizim maça kadar hiç görmedim. Takımlara bazen 11 defans oyuncusu da lazım oluyor. Galatasaray'ın çok tecrübeli oyuncuları var. Belki bize de bugün 5-6 defans oyuncusu lazım olacak'' dedi.



''AKLIMDA ARDA'NIN OYNAYACAĞINA DAİR DÜŞÜNCE VAR''



Martin Jol, sakatlığı bulunan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda'nın, bugünkü karşılaşmada forma giyeceğini düşündüğünü söyledi.



Arda'nın durumundaki belirsizliğin anlatılması üzerine Jol, ''Aklımda Arda'nın bugün oynayacağına dair bir düşünce var, ama siz benden daha iyi bilirsiniz bu konuyu'' şeklinde değerlendirdi.



Sakat futbolcuları Trochowski ve Gravgaard ile ilgili soruları da yanıtlayan Jol, ''Trochowski'nin sakatlığı devam ediyor. Dinlendireceğiz. Fazla defans oyuncum kalmadığı için Gravgaard'ı yedek olarak düşünüyorum. Son 20 dakika oynatsam bile çok büyük bir riske gireceğim. Bu nedenle belki bütün sezon oynayamayacak'' diye konuştu.



''BAROS ÇOK TEHLİKELİ BİR FUTBOLCU''



Martin Jol, Galatasaray'ın Çek forveti Milan Baros'un, formda olduğu zaman çok tehlikeli bir futbolcu olduğunu ifade etti.



Sarı-kart cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyen Baros'u uzun zamandan beri tanıdığını anlatan Jol, ''Liverpool ve Lyon'da fazla forma şansı bulamadı ve özgüveni de yoktu. Şimdi Galatasaray'da gerekli özgüveni kazandı. Tabii ki formda bir Baros çok tehlikeli bir futbolcu'' derken, kendi forvet oyuncuları Olic ve Guerrero'nun da etkili oyuncular olduklarına ve göz ardı edilmemeleri gerektiğine dikkati çekti.



Ali Sami Yen Stadı'nın atmosferiyle ilgili bir soruya Martin Jol, ''Aldığım bir habere göre ki, herhalde bunu söyleyen Fenerbahçeli bir arkadaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarlar daha ateşli. Tabii burada sonuç iyiye giderse Galatasaray taraftarı coşar. Ben ,Beşiktaş taraftarını 2 sene önce görmüştüm. Müthiş bir atmosferdi. O atmosferi bugün burada görmek istemiyorum'' yanıtını verdi.



Jol, ''UEFA Kupası finali için İstanbul'a bir daha gelebilecek misiniz, şansınızı nasıl görüyorsunuz?'' şeklindeki bir soruya''Duyduğumuza göre başka bir takımın taraftarları, Galatasaray finale gelirse utanç verici bir durum olur diye düşünüyorlar. Onun için ben de diyorum ki Galatasaray değil de biz finale gidelim, böylece diğer taraftarlar da memnun olsun'' şeklinde cevap verdi.



