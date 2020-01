Jokey Selim Kaya: TJK Başkanı Girgin beni PKK'lı gibi göstermek istiyor

T24 -

'Tazminat davası açtı'

'1 trilyon vergi ödüyorum'

'Aileler zorda'

Selim Kaya kimdir?



Kefeimle yaşıyorum

Girgin: Ciddiye almıyorum



Polise bastırdı!

115 bin emekçi var

Kaya'nın Takvim gazetesine yaptığı açıklamalar şöyle:Bugüne kadar 2 bin yarış kazandığını söyleyen ve uluslar arası yarışlarda "Fair Play Ödülü" alan tek jokey olan Selim Kaya, Türkiye Jokey Kulübü'nün adeta bir mason teşkilatı gibi tamamen içe dönük ve gizli olarak yönetildiğini iddia ederek, "Burası adeta demir yumrukla yönetiliyor. Ben, Başkan Girgin hakkında 'Komplekslidir' dediğim için susturmak amacıyla 50 bin liralık tazminat davası açtılar. Ama yılmayacağım. Bildiklerimi anlatacağım" diye konuştu. İşte pistlerin hakimi Selim Kaya'dan çok konuşulacak iddialar:- Bütün kriz, sanatçı Burcu Güneş'in 2011 yılında klip çekmesi ile başladı. At Yarışları'nın tanıtımı ile ilgili çekilecek olan klip için Türkiye Jokey Kulübü sponsor olmuştu. Klibin maliyeti 25 bin lira idi. Ancak seçimleri Ömer Faruk Girgin kazanınca bu iptal oldu. Bunun nedeni ise klipte benim oynamamdı. Çünkü kendisi belirgin bir şekilde Veliefendi'de bulunan jokeyler arasında ayrımcılık yapıyor. Bazı konuşmalarında 'Biz burayı PKK'lılara mı bırakacağız?' demiş. Ben ve ailem doğuştan at sever ve yarışçıyız. Biz PKK'lı değiliz.- Ağabeyim Ramazan Kaya'nın 500 atı var. Yıllık gideri 900 bin lira. Her yıl devlete 1 trilyon lira vergi ödüyorum. Namusumuzla da ata biniyoruz.- Veliefendi'de öne çıkan jokeyin başı kesiliyor. Benim adım ve fotoğraflarım TJK TV'de ve dergilerinde asla yer almıyor. 2007'de Başbakanlık Kupası Yarışı vardı. Ben kazandım. Kupa töreni sırasında Başbakan Tayyip Erdoğan'a, 'Sayın Başbakanım bize sahip çıkın' dedim. Benim bu sözümden sonra bana ve tüm jokeylere ambargo uygulandı ve bir daha kupa törenlerine çıkartılmadık. Ancak ben 3 ay sonra iki uluslar arası yarış daha kazandım. Ondan sonra mecburen kürsüye çıkarttılar.- Bana yapılan engellemeler nedeni ile antrenmanlara bir dönem arabanın bagajında girdim.- Türkiye Jokey Kulübü'nde atı erkek ve dişi diye ayırt edemeyenler yöneticilik yapıyor. TJK Yönetimi, kendilerine adeta Veliefendi Cumhuriyeti ilan etti.- Veliefendi'de rant ve çıkar meselesi de var. Örneğin burada ahır dağıtımı olur. TJK, at sahiplerine istediği yerden ahır verir. Ama birçok kişi torpil bulamaz ya da avanta vermezse ahır bulamaz. Tabi bize de ahır yok. Ömer Faruk Girgin hakkında ise kendi atlarına ayrımcılık yaptığı için soruşturma açıldı.- Başkan Girgin, ölen jokeyler adına yapılan yarışı kaldırdı. Bu yarışlardan elde edilen gelir, yaşamını yitiren jokeylerin ailelerine gelir olarak veriliyordu.- Girgin geçtiğimiz haziran ayında Gazi Koşusu öncesi Türkiye Arap Atçılığı Derneği Başkanı olan ağabeyim Ramazan Kaya'ya davetiye göndermedi. Elinden gelen her türlü ayrımcılığı yaptı.Şanlıurfa doğumlu Selim Kaya, ilk birinciliğini "Fındık 7" ile kazandı. "Cumbia" adlı atla kazandığı yarış sonrası jokey oldu. 1996-2009 arası katıldığı 8 bin 339 koşuda 944 birincilik, bin 425 ikincilik, bin 98 üçüncülük ve 941 dördüncülük elde etti. 2002 Cumhuriyet Kupası, 2003, 2006 ve 2007 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2001, 2006 ve 2008 TBMM Kupası, 2005 ve 2006 Başbakanlık Kupası'nın yanı sıra sayısız turnuvada birincilik elde etti.Selim Kaya, yarışlarda kefeni ile yarıştığını söyledi. Ünlü jokey, geçmiş yıllardan kalan acı hatıralarını ise şöyle dile getirdi: "1994'te attan düştüm, 3 gün komada kaldım. Ağabeyim Ali Kaya 1988'de at sırtından düşerek öldü. Babam yol parası bulamadığı için Urfa'dan Adana'ya atla gitti. Atları annem yetiştirirdi. Tırnaklarında at pislikleri vardı. Buralara sıfırdan geldik. Tek istediğimiz Türk atçılığını geliştirmek."Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Ömer Faruk Girgin ise Selim Kaya'nın iddiaları üzerine TAKVİM Gazetesi'nin sorularına yanıt vermeyeceğini söyledi. Girgin, "Prensip gereği bu tür iddialara yanıt vermiyorum. Adı geçen jokeyin söylediklerini de ciddiye almıyorum. Türkiye demokratik bir ülke. İsteyen istediğini konuşabilir" dedi.Selim Kaya, Jokey Kulübü Başkanı Ömer Faruk Girgin'in yaptığı ayrımcılık nedeni ile Veliefendi'nin çekilmez bir yer olduğunu da sözleri arasına ekledi. Girgin'in kendilerini zorla terörist gibi göstermeye çalıştığını iddia eden Kaya "Bu nedenle 2004'te, Terörle Mücadele Şubesi polisleri Veliefendi'yi bastı. Bizi yere yatırıp terörist gibi karakola götürdüler. Bu şekilde bize gözdağı verilmeye çalışılıyor. Tüm bunları bilinçli şekilde yaptı" dedi.At Yarışçılığı sektörü Milli Ekonomiye gelir getiren büyük bir sektör... Türkiye'de şu anda 5 bin koşan at var. Toplamda da 15 bin at bulunuyor. 500 atçılık harası, bin jokey, 8 Hipodrum ve 6 adet de TJK harası var. Sektörde yılda 2 katrilyon lira dönüyor. Yan bağlantıları ile yaklaşık 115 bin kişi at yarışları sektöründen ekmek yiyor.