'Joker'lere 4 yıl hapis istemi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavında (e-sınav) 3 aday ile yerlerine \'joker\' olarak giren 3 kişi hakkında, 4\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi\'nde geçen 18 Nisan\'da yapılan e-sınavda, salon görevlileri, adayların giriş belgelerini kontrol etti. Görevliler, Mehmet Emin E.\'nin (48) fotoğraftaki kişi olmadığını fark etti. Yapılan araştırmada, Mehmet Emin E. olduğunda ısrar eden kişinin Cemil T. (48) olduğu ortaya çıktı. Görevliler, Mehmet K.\'nın (51) yerine Hüseyin A. (41), Salih A.\'nın (30) yerine de Ramazan K.\'nın (25) girdiğini belirledi. Çağırılan polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, 3 joker ve 3 aday hakkında \'Başka bir adayın yerine sınava girme veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlama\' suçundan 4\'er yıla kadar Kahramanmaraş 5\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açtı. Mehmet Emin E., Cemil T., Mehmet K., Hüseyin A., Salih A. ve Ramazan K. önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkacak.

50 \'JOKER\' YAKALANDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, her e-sınavda gerekli tedbirleri alarak jokerlerin önüne geçmeye çalışıyor. Bu kapsamda adaylarla sınav giriş belgelerindeki fotoğrafları karşılaştıran görevliler, şüphelendikleri durumda sınava giren kişinin gerçek kişi olup olmadığı için çeşitli sorular yöneltiyor. Bazı durumlarda ise polisten yardım istiyor. 2017\'de Kahramanmaraş\'ta yapılan e-sınavlarda 50 jokerin yakalandığı belirtilirken, hem joker hem de adaylar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

ADAYA BENZEMEK İÇİN KUFÖRE DAHİ GİDİYORLAR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü her ne kadar denetimlerini sıklaştırsa da jokerler de yakalanmamak için her türlü yolu deniyor, yerine gireceği kişiye benzemek için kuaföre giderek saçını kestiriyor ya da sakal uzatıyor. Jokerler, salon görevlilerin şüphelenip soru sormalarına karşı da adayın kimlik bilgileri, anne ve baba adı gibi bilgilerini de ezberliyor. Bazı jokerler, adayla ilgili bilgileri doğru vermesine rağmen salon görevlisini ikna edemeyince de \'Siz psikolojimi bozuyorsunuz. Sizi CİMER ve BİMER\'e şikayet edeceğim\' diyerek görevliye baskı kurmaya çalışıyor. Öte yandan bazı jokerlerin sınavı kazanması karşılığında adaydan 10 bin liraya kadar ücret talep ettiği iddia ediliyor.

E-SINAV NEDİR?

E-sınav, aralarında Kahramanmaraş\'ın da bulunduğu 39 ilde uygulanıyor ve adaylar soruları tabletten okuyup cevaplıyor. Sadece ehliyet sınavlarında yapılan e-sınavda Milli Eğitim Bakanlığı ile E-Sınav Merkezi arasında kurulan özel VPN sistemi sayesinde adayların bilgileri ve soruları bakanlıktan tabletlere aktarılıyor. İnternet bağlantısı kullanılmadığı için dışarıdan herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığı belirtilen e-sınavda, adaylar soruları cevapladıktan sonra sınıftaki cihaza TC kimlik numarasını girerek doğru ve yanlış sayısı ile kaç puan aldığını anında öğreniyor ve tek bir tuşa basarak sonuç belgesinin çıktısını alabiliyor.

