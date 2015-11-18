Joker maskeli adam: Her hafta bir Arap veya Müslüman öldüreceğim

Kanada'da yaşayan bir adam, Joker maskesi takarak çektiği videoda her hafta bir Müslüman veya Arap öldüreceğini söyledi. Polis, tehditler savuran adamı arıyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te 129 kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından İslamofobik saldırılar ve söylemler artış gösterirken, Kanada’nın Quebec eyaletinde yaşayan bir adamın çektiği video sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Kimliği bilinmeyen adam, Joker maskesi takarak çektiği videoda her hafta bir Müslüman veya Arap öldüreceğini söyledi. Polis, tehditler savuran adamı arıyor.

Montreal Gazette’in haberine göre, YouTube’a yüklenen videoda Joker maskeli kişi, hükümetin Quebec’teki Müslüman ve Araplarla ilgili “hiçbir şey yapmaması” durumunda kendisinin harekete geçeceğini açıkladı. Kameraya silahını gösteren adam, daha sonra her hafta bir Müslüman veya Arap öldüreceğini söylüyor ve buna önümüzdeki hafta başlayacağını vurguluyor. Adam, YouTube’dan kaldırılan videoda yalnız olmadığını ve cinayetlerde kendisine yardım edecek insanlar olduğunu belirtiyor.