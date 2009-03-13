‘Joker’ kılıklı asker öldürüldü

ABD'nin Virginia eyaletinde suratını Batman filmindeki Joker gibi boyayan ve Joker'inkine benzer kıyafetler giyen bir asker, Shenandoah National Park'ta, polise silahını doğrultmasının ardından vurularak öldürüldü.



Yetkililer, aynı zamanda, bir başka askerin bıçaklanmasıyla ilgili olayın zanlısı olan Christopher Lanum'un, parkta polise dolu tüfeğini doğrulttuğunu, çıkan çatışmanın ardından aracıyla kaçmaya başladığını ve saatler süren kovalamacanın ardından vurularak öldürüldüğünü söyledi.



Lanum'un kız arkadaşının da ateş açıldığı sırada araçta olduğu, yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve daha sonra gözaltına alındığı belirtildi.



(AA)

