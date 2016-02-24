T24 LogoT24 Logo
Dünya

Johnson&Johnson'a 72 milyon dolarlık ceza

Bir kadının uzun yıllar bebek pudrası kullandıktan sonra yumurtalık kanserine yakalandığı iddia edilmişti

24 Şubat 2016 20:50

ABD'li ilaç ve kozmetik üreticisi Johnson&Johnson, ürünleri arasında bulunan bebek pudrasını kullandığı için kansere yakalanarak hayatını kaybettiği iddia edilen kadının ailesine 72 milyon dolarlık tazminat ödemeye mahkum edildi.

BBC’nin haberine göre, ABD’de Missouri eyalet mahkemesi, Amerikalı ünlü ilaç ve kozmetik firmasının ürünlerinden bebek pudrasını yıllarca kullanmasının ardından yumurtalık kanserine yakalanan ve 62 yaşında hayatını kaybeden Jackie Fox’un ailesine tazminat ödenmesine hükmetti. 

Fox ailesinin avukatları, şirketin bebe pudrası kullanmanın kanser riskini artırdığını bilmesine rağmen tüketicilere gereken uyarıları yapmadığını öne sürdü. İlaç şirketi yetkilileri ise bu iddiaları reddederek kararı temyize götüreceklerini söyledi. Ülkede bebek pudrasının kanser riskini artırdığı iddialarıyla açılan en az bin dava olduğu belirtiliyor.

Standord Üniversitesinden hukuk profesörü Nora Freeman Engstrom, yaptığı açıklamada, bu davada verilen kararın birçok davaya örnek teşkil edeceğini söyledi.

ETİKETLER

JohnsonJohnsonbebek pudrasıkansertazminatceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24