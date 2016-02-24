Johnson&Johnson'a 72 milyon dolarlık ceza

ABD'li ilaç ve kozmetik üreticisi Johnson&Johnson, ürünleri arasında bulunan bebek pudrasını kullandığı için kansere yakalanarak hayatını kaybettiği iddia edilen kadının ailesine 72 milyon dolarlık tazminat ödemeye mahkum edildi.

BBC’nin haberine göre, ABD’de Missouri eyalet mahkemesi, Amerikalı ünlü ilaç ve kozmetik firmasının ürünlerinden bebek pudrasını yıllarca kullanmasının ardından yumurtalık kanserine yakalanan ve 62 yaşında hayatını kaybeden Jackie Fox’un ailesine tazminat ödenmesine hükmetti.

Fox ailesinin avukatları, şirketin bebe pudrası kullanmanın kanser riskini artırdığını bilmesine rağmen tüketicilere gereken uyarıları yapmadığını öne sürdü. İlaç şirketi yetkilileri ise bu iddiaları reddederek kararı temyize götüreceklerini söyledi. Ülkede bebek pudrasının kanser riskini artırdığı iddialarıyla açılan en az bin dava olduğu belirtiliyor.

Standord Üniversitesinden hukuk profesörü Nora Freeman Engstrom, yaptığı açıklamada, bu davada verilen kararın birçok davaya örnek teşkil edeceğini söyledi.