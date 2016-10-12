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Dünya
Deutsche Welle

Johnson'dan Rusya'yı protesto çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Halep'te 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak Rusya'yı suçladı.

12 Ekim 2016 00:39

BM'ye bağlı yardım konvoyuna düzenlenen ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak Rusya'yı suçlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Eldeki bütün emareler yaşanan vahşetten Rusya'nın sorumlu olduğuna işaret ediyor" dedi. Avam Kamarası'nda konuşan Johnson, Rusya'nın Suriye politikası nedeniyle uluslararası toplumu tehlikeye attığını ifade etti.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenlenmesi çağrısı yapan Johnson, "Savaş koalisyonunu durduranlar nerede?" diye sordu. Johnson, Rus Büyükelçiliği'nin önünde protesto eylemi görmek istediğini söyledi. İngiltere'nin Suriye üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması taleplerini incelediğini de dile getiren Johnson, bu konuda daha ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Johnson, BM konvoyuna düzenlenen saldırıyı daha önce de "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Suriye'de Şam yönetimine bağlı askeri birlikler Rusya'nın desteği ile Halep'in tamamında kontrolü ele geçirmek için geniş kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 22 Eylül'de başlayan operasyonda şimdiye kadar çoğu sivil 290 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP/HS/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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