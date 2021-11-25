Johnson ve Macron, 31 sığınmacının öldüğü Manş Denizi felaketini görüştü

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Manş Denizi'nde sığınmacıyı taşıyan teknenin batması sonucu en az 31 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, sığınmacı krizini durdurmanın aciliyeti konusunda anlaştı.

Britanya Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, liderler telefon görüşmesinde düzensiz göçü ele aldı.

Johnson ve Macron, "ölümcül geçişleri önlemek için ortak çabaları hızlandırmanın aciliyeti ve insanların hayatlarını riske atmaktan sorumlu çeteleri durdurmak için mümkün olan her şeyi yapma" konusunda mutabık kaldı.

Sorunun etkili bir şekilde çözümü için Belçika ve Hollanda'nın yanı sıra kıtadaki diğer ülkelerle yakın çalışmanın önemi üzerinde duran liderler, "trajik can kayıplarının", bu ölümcül geçişleri durdurmak ve suç çetelerinin işlerine darbe vurmak için tüm seçenekleri masada tutmanın hayati önem taşıdığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğunu en az 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantı yapmaya çağırmıştı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." demişti.