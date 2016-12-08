Johnson: Suudi Arabistan vekalet savaşı yürütüyor

Diplomatik gaflarıyla meşhur İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın İngiltere'nin müttefikleri arasında yer alan Suudi Arabistan'ı 'vekalet savaşı' yürütmekle suçladığı bir video ortaya çıktı. Johnson'ın söz konusu konuşmayı geçen hafta Roma'da yaptığı bildirildi.

İngiliz gazetesi "The Guardian"ın internet sitesinde yer alan videoda Dışişleri Bakanı Johnson, Suudi Arabistan ve İran'ı politikaları nedeniyle eleştiriyor. Johnson, "Herkes, Suudi Arabistan, İran duruma müdahil oluyor ve vekalet savaşları yürütüyor. Bu bir trajedi" ifadelerini kullanıyor. Suudi Arabistan'ın 'kukla oynatıcısı' olduğunu söyleyen Johnson açıklamalarını şu sözlerle sürdürüyor: "Dini ve dinin farklı yorumlarını kendi siyasi amaçlarına ulaşmak için eğip büken ve istismar eden politikacılar var. Bu bölgenin en önemli sorunlarından biri. Benim açımdan trajedi olan ise- ki bu bölgede neden vekalet savaşları yürütüldüğünün de açıklaması- bölgede güçlü bir liderliğin olmaması."

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, gelişme üzerine Suudi Arabistan ile işbirliğinin sürdüğünü, aksi yöndeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İngiltere, Suudi Arabistan'ın en yakın müttefikleri arasında yer alıyor. Suudi Arabistan İngiliz savunma şirketlerinin en önemli pazarlarından biri. İran ile İngiltere arasındaki ilişkiler ise 1979 İran İslam Devrimi'nden bu yana gergin bir seyir izliyor.

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Reutesr/DW, BÖ/GA