Johnson & Johnson'a kanser yapan pudra yüzünden 55 milyon dolar ceza

ABD'de bir mahkeme, dünyanın en büyük kişisel bakım ve ilaç şirketlerinden birisi olan Johnson & Johnson'ın ürettiği talk pudrasının kadınlarda yumurtalık kanserine yol açtığı gerekçesiyle firmaya 55 milyon dolar tazminat cezası verdi.

Talk pudrası ürünü nedeniyle hakkında 1200'den fazla dava açılan şirket, müşterilerini ürünün riskleri konusunda yeterince uyarmamakla suçlanıyor.

Johnson & Johnson ise mahkeme kararını temyize götüreceğini söyledi.

Missouri eyaletinde görülen ve Gloria Ristesund adlı kadının şirket aleyhine açtığı davada jüri, Johnson & Johnson'ı toplamda 55 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Johnson & Johnson sözcüsü Carol Goodrich ise mahkeme kararının 30 yıldır aralıksız sürdürülen talk pudrası araştırmalarıyla çeliştiğini belirterek ürünlerinin güvenli olduğu tezini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Borsada değer kaybetti

Davacı Gloria Ristesund, mahkemedeki ifadesinde yıllardır Johnson & Johnson talk pudrasını genital bölgesinde kullandığını, bunun sonucunda da kendisine yumurtalık kanseri teşhisi konduğunu anlattı.

Ristesund, uzun süre kanser tedavisi gördüğünü ve ameliyat olmak durumunda kaldığını da anlattı ve artık kanserin gerileme safhasına girdiğini söyledi.

Dava kararının açıklanmasının ardından New York borsasında işlem gören Johnson & Johnson hisseleri kapanış sonrası seansta yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Şubat ayında da Johnson & Johnson aleyhinde yine talk pudrası yüzünden bir dava açılmış ve mahkeme şirketi 72 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.