Johnson'ın mektubu Macron'u öfkelendirip krizi büyüttü: "Haydi ama!"

T24 Dış Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sığınmacı krizi ile kendisine yönelik bir açık mektup yayımlayan Britanya Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösterdi.

Johnson'ın Manş Denizi'nde 27 göçmenin ölmesinin ardından yazdığı ve benzer trajedilerin önlenmesi için 5 önerisini içeren mektup gazetelerde ve internette yayımlanmıştı.

Macron, Johnson'a "ciddileşmesi" gerektiğini söyledikten sonra tavır değişikliği olmaması durumunda Britanya liderinin müzakerelerin dışında bırakılacağını ifade etti.

Macron, "İki gün önce Başbakan Johnson ile çok ciddi bir şekide konuştum. Tüm liderlerle böyle yaparım. Ciddi olmayan metodlar kullanıldığında şaşırırım" diye konuştu.

Fransız lider, Johnson'a tepkisini dile getirerek, "Liderler arasında böyle konularda iletişimi tweetlerle ve açık mektuplarla kurmayız. Biz ifşacı değiliz. Haydi ama! Haydi ama!" dedi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, açık mektubun ardından pazar günü Manş Denizi'ndeki ölümlerle ilgili toplantıya Britanya'nın artık davetli olmadığını bildirdi.

Johnson, Macron'a mektubunda atılmasını istediği beş adımı şöyle özetlemişti: