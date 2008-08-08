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Spor

Johnson Fulham'da

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham'da, Everton'ın forvet oyuncusu Andy Johnson ile sözleşme imzalandı.

08 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-



Fulham'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Johnson ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, basında transferin 20.53 milyon dolara mal olduğu yazıldı.

Kariyeri boyunca 8 kez İngiltere Kupası'nı kazanan Johnson, 2 yıl önce Crystal Palace'dan Everton'a transfer olmuş ve 61 lig maçında 17 gol atmıştı.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, 27 yaşındaki futbolcunun Fulham ile geçen hafta masaya oturmasının beklendiği, ancak kulübün, futbolcunun sağlık kontrolleri sonuçlarından memnun olmadığı için imzanın geciktiği belirtildi.

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