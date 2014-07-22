Johns Hopkins, hastalarına 190 milyon dolar tazminat ödeyecek

Dünyanın en saygın hastanelerinden Johns Hopkins, hastalarına toplam 190 milyon dolar ödeyecek. Kararın gerekçesi ise hastanede çalışan bir jinekoloğun hastalarının görüntülerini saklaması.

Wall Street Journal’ın haberine göre, dünyanın en saygın hastanelerinden ABD 'de bulunan Johns Hopkins, geçen yıl hastanede çalışan jinekolog Dr. Nikita A. Levy’nin, hastalarının görüntülerini saklaması sebebiyle davalık olmuştu. Sonuçlanan davaya göre hastane, doktorun hastalarına toplam 190 milyon dolar ödeyecek.

Yıllar boyunca hastalarının gizlice fotoğrafını ve videolarını çeken Dr. Levy, olayın araştırılmasından sonra Şubat 2013’te hastaneden kovulmuştu. Evinde 1000’den fazla video ve fotoğraf bulunan Levy, daha sonra intihar etmişti.

Toplam 12 bin 600 hasta

Olayın ortaya çıkmasından sonra 8 bin hasta, hastanenin durumu daha erken fark etmesi gerektiği düşüncesiyle dava açmıştı. AP’nin haberine göre, doktorun hastanedeki 25 yıllık çalışma hayatı boyunca baktığı hasta sayısı ise 12 bin 600.