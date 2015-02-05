Johnny Depp ve Amber Heard gizlice evlendi

Johnny Depp ve sevgilisi Amber Heard’ün bu haftasonu gizlice evlendiği açıklandı.

Depp’in Bahamalar’daki özel adasında gerçekleşen düğüne çiftin ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı söyleniyor.

Çift 2010 yılında The Rum Diary filminin çekimleri sırasında tanışmıştı. Kısa süre sonra çiftin beraber oldukları ortaya çıkmıştı. 2014'te de nişanlanmışlardı

Aslında çift, Depp’in Vajoliroja adlı 47 metrelik teknesinde evlenecekti. Düğün için Depp’in eski sevgilisi Vanessa Paradis, Depp’in çocukları ve Heard’ün ailesinden oluşan 50 kişilik bir davetli listesi oluşturulmuştu. Ancak magazin basını bu gizli töreni geçen hafta haber yapınca, planlar değişti.