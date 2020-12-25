Johnny Depp'in avukatları Amber Heard'e şiddet uyguladığının belirlendiği davada adil yargılama olmadığını savunuyor

Londra’da yüksek mahkemenin eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığına karar verdiği oyuncu Johnny Depp’in avukatları, Depp’in adil yargılanmadığını savundu ve itirazda bulundu.
The Guardian’da yer alan habere göre, kendisine yönelik “eşini döven” ifadelerini kullanan The Sun gazetesine açtığı karalama davasını kaybeden Johnny Depp’in avukatları itirazda bulundu.
Depp’in avukatı David Sherborne, temyiz mahkemesine duruşmaların yeniden görülmesi talebinde bulundu. Avukatlar, yargıcın kararının “doğru olmadığını” belirtti.
Sherborne “Yargıç, Heard’ün kanıtlarının doğruluğunu kontrol etmeden, belgeler ve tanıkların Heard’le zıt düşen ifadelerini test etmeden Depp’in ciddi fiziksel şiddet uyguladığına karar verdi” ifadelerini kullandı.
Amber Heard, Johnny Depp'le evlilikleri boyunca uzun süre şiddet gördüğünü belirtti. Mahkeme, Depp'in Heard'e şiddet uyguladığı sonucuna varmış; The Sun gazetesinin Depp hakkında "eşini döven" ifadelerini kullanırken "karalama amacı gütmediğine" karar vermişti.