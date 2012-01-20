-Johnny Depp için ayrılık rüzgarı ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Ünlü oyuncu Johnny Depp ile 14 yıllık eşi Vanessa Paradis'in, yollarını ayırdığı iddia edildi. Fransa'nın St Tropez kenti yakınlarında bir şatoları olan Depp ve Paradis'in komşuları, çifti aylardır görmediklerini söyledi. Çifte yakın kaynaklar ise, beraberliğin uzun zamandır sallantıda olduğunu, Paradis'in Depp'in kötü alışkanlıklarından rahatsız olduğu için ayrılma kararı aldığını söyledi. Depp'in zamanının çoğunu Los Angeles'ta geçirdiği ve boşanma avukatları ile görüşmeye başladığı da ileri sürüldü. 1998 yılında "Dokuzuncu Kapı" adlı filmin çekimleri sırasında tanışan çiftin, 12 yaşında bir kızları ve 9 yaşında bir oğulları var.