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Dünya

John Travolta jetini müzeye bağışlıyor GEORGIA (A.A)

02 Şubat 2012 17:58

-John Travolta jetini müzeye bağışlıyor GEORGIA (A.A) - 02.02.2012 - ABD'li ünlü aktör John Travolta'nın, oğlu Jett anısına özel jetini Georgia'da bir müzeye bağışlayacağı bildirildi. Robins Hava Üssü sözcüsü Chrissy Miner, Travolta'nın Gulfstream G-2 tipi özel jetini Georgia Havacılık müzesine bağışlayacağını belirtti. Sözcü Miner, jetin yakında düzenlenecek olan özel bir hava gösterisinde kullanılacağını da sözlerine ekledi. Müze yetkilileri ise kendisi de bir pilot olan aktörün jetini 2009 yılında, 16 yaşındayken ölen oğlu Jett Travolta'nın anısına bağışlayacağını kaydetti.

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