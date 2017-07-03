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Spor

John Terry'nin yeni kulübü belli oldu

36 yaşındaki deneyimli futbolcu, Chelsea ile 17 sezonda 690 maça çıktı

03 Temmuz 2017 16:12

17 sezondur Chelsea forması giyen ve sözleşme kulübüyle karşılıklı olarak sözleşme yenilemeyen John Terry, kariyerine Aston Villa'da devam edecek. Aston Villa'nın başkanı Tony Xia, 36 yaşındaki deneyimli stoperin transferini sosyal medya hesabından resmen duyurdu.

'Bir klasik olarak İngiltere'deki veteran futbolcuların ABD'ye gitmesi' durumunu yaşayacağı öngörülen Terry, Steven GerrardDavid Beckham gibi nesildaşlarının aksine İngiltere Championship Ligi'nde mücadele sürdürmeye karar verdi.

17 sezon Chelsea'de oynayan 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, takımının formasıyla tam 690 maça çıkarak 59.340 dakika sahada kaldı.

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