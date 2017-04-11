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Dünya

John McCain: Hem IŞİD’i hem de Esad'ı aynı anda halledebiliriz

Arizona Senatörü John McCain, “Beşşar Esad'ın savaş suçlusu olduğunu gösterdiğini" söyledi

11 Nisan 2017 22:55

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, “Beşşar Esad'ın savaş suçlusu olduğunu gösterdiğini ve gitmesi gerektiğini” belirterek, "ABD, dünyanın en güçlü ülkesidir. Hem IŞİD’i hem de Esad'ı aynı anda halledebiliriz" dedi.

McCain, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvanic, konseyin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ve Hırvat üyesi Dragan Covic ile bir araya geldi.

Temaslarının ardından ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenleyen McCain, Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik sürecinin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmelere de değindi.

Aynı zamanda ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı olan McCain, özellikle Avrupa'yı etkileyen sığınmacı krizinin çözümü için, Esad'a artık bombardıman yapmamasının söylenmesi gerektiğini vurgulayarak, rejimin hava kuvvetlerinin sivilleri öldürmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Esad'ın savaş suçlusu olduğunu gösterdiğini ve gitmesi gerektiğini” kaydeden McCain, "ABD, dünyanın en güçlü ülkesidir. Hem IŞİD’i hem de Esad'ı aynı anda halledebiliriz." dedi.

McCain, "İnsanların öldürülmesini ve aynı zamanda Halep'teki hastaneleri vuran Rusları durdurmak sorumluluğumuz. Bu hiçbir ülke için kabul edilebilir değil. Suriye'deydim, anneleri ve yaralıları gördüm. Esad, insanları öldürmeye son vermeli." ifadelerini kullandı.

McCain ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 'Rusya'nın Esad ile ilişkilerine mesafe koyması gerektiği' yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

  

Bosna Hersek'e yolsuzluk uyarısı

 

Bosna Hersek'in Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecine de değinen McCain, ülkedeki yetkililerin yolsuzlukla daha fazla mücadele etmesi gerektiğini, aksi takdirde bunun AB ve NATO üyelik sürecini olumsuz etkileyebileceğini  kaydetti.

ABD'nin, Bosna Hersek'in NATO'ya üyeliğini desteklediğini söyleyen McCain, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin NATO misyonlarına katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hırvatistan ve Sırbistan'ın ardından Bosna Hersek'e gelen McCain, yarın da bölge ülkelerinden Karadağ'ı ziyaret edecek

 

 

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