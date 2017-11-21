"John Lennon'un mirasını çalan Türkiye'de"

Alman Bild gazetesi, 2000'li yılların ortasında New York'tan çalınan John Lennon'a ait değerli eşya ve günlüğü çalan iki kişiden birinin Berlin'de yakalandığını ve çalınanlara polis tarafından el konulduğunu yazdı. Diğer kişinin de Berlin'de polise yakalanmaktan kurtularak Türkiye'ye kaçmayı başardığı aktarıldı. Çok yüksek değere sahip olduğu açıklanan mirasın Berlin'de polis tarafından ele geçirildiği belirtildi.

Bild'in haberine göre, eşyalar arasında John Lennon ve karısı Yoko Ono'ya ait günlük de bulunuyor.

Çalıntı malları elinde bulunduran kişilerin malları satmak için diğer kişilerle kontağa geçtiği ancak Berlin polisinin 'radarına' yakalandığı aktarıldı.

Olayın şüphelisi iki kişiden birinin Berlin'de gözaltına alındığı belirtilirken, diğer kişinin Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.

Berlin savcılığı Twitter hesabından, hırsızlara yapılan baskında yakalanan ve polisin ele geçirdiği John Lennon'a ait bir gözlüğü gösterdi.