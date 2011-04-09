-JOHN LENNON'IN MEKTUPLARI KİTAP OLUYOR NEW YORK (A.A) - 08.04.2011 - Beatles grubunun 1980'de öldürülen üyesi John Lennon'ın mektupları kitap oluyor. Little, Brown ve Company yayın şirketi, Lennon'ın eşi Yoko Ono'nun, efsanevi müzisyenin arkadaşlarına, ailesine, gazetelere ve kuruluşlara yazdığı yüzlerce mektup ve kartpostalın kitap haline getirilmesine izin verdiğini açıkladı. İngiliz gazeteci Hunter Davies'ın düzenleyeceği "Lennon'ın Mektupları" adlı kitabın Ekim 2012'de yayımlanacağı belirtildi.