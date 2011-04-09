T24 LogoT24 Logo
Dünya

JOHN LENNON'IN MEKTUPLARI KİTAP OLUYOR NEW YORK (A.A)

09 Nisan 2011 02:55

-JOHN LENNON'IN MEKTUPLARI KİTAP OLUYOR NEW YORK (A.A) - 08.04.2011 - Beatles grubunun 1980'de öldürülen üyesi John Lennon'ın mektupları kitap oluyor. Little, Brown ve Company yayın şirketi, Lennon'ın eşi Yoko Ono'nun, efsanevi müzisyenin arkadaşlarına, ailesine, gazetelere ve kuruluşlara yazdığı yüzlerce mektup ve kartpostalın kitap haline getirilmesine izin verdiğini açıkladı. İngiliz gazeteci Hunter Davies'ın düzenleyeceği "Lennon'ın Mektupları" adlı kitabın Ekim 2012'de yayımlanacağı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24