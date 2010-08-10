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Dünya

John Lennon'ın katili tahliye istedi

Beatles grubunun üyesi John Lennon'ı 1980'de öldüren Mark David Chapman altıncı kez şartlı tahliye talebinde bulundu.

10 Ağustos 2010 03:00

T24- Efsanevi Beatles grubunun üyesi John Lennon’ı 1980’de öldüren Mark David Chapman, altıncı kere şartlı tahliye talebinde bulundu. Chapman’ın önceki tahliye talepleri reddedilmişti.


Dilekçesini dün New York Şartlı tahliye Departmanı’na veren 55 yaşındaki Chapman’ın talebi iki üye tarafından incelenecek ve izleyen hafta başında da mülakat yapılacak. Chapman’ın altıncı dilekçesi, John Lennon suikastinin 30. yıl dönümünden kısa süre önce yapıldı.


Chapman, Lennon’ı 8 Aralık 1980’de New York’taki dairesinin önünde tabancayla vurarak öldürmüştü. 29 yıldır yüksek güvenlikli Attica Correctional Facilities adlı cezaevinde tutulan Chapman’ın 2000, 2002, 2004 ve 2006’da yaptığı toplam beş şartlı tahliye talebi reddedilmişti. 


Lennon’un dul eşi, sanatçı Yoko Ono, Chapman’ın her tahliye talebi sırasında kurula mektup yazarak reddedilmesi talebinde bulundu.

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