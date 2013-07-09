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Dünya

John Kerry'nin eşi 'ketçap kraliçesi' felç mi oluyor?

Hafta sonu İsrail’e gitmesi beklenen Dışişleri Bakanı Kerry’nin eşinin sağlık durumuna göre geziyi erteleyebileceği belirtildi

09 Temmuz 2013 14:17

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin eşi Teresa Heinz Kerry hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki Teresa Heinz Kerry’nin felç semptomları gösterdiği belirtildi.

John Kerry’nin eşinin hastaneye nakli sırasında ambulansta olduğu da gelen bilgiler arasında...

Massachusetts’teki Nantucket Cottage Hastanesi Sözcüsü Noah Brown, sabaha karşı acil servise getirilen Kerry’nin durumunun ciddi ancak stabil olduğunu açıkladı. Aileye yakın kaynaklar, Kerry’nin daha sonra Nantucket Cottage Hastanesi’nden Boston’daki Massachusetts General Hospital’e nakledildiğini bildirdi. 1966 yılında ABD’li sos ve ketçap devi Heinz’ın varisi senatör John Heinz ile evlenen Teresa Heinz Kerry, eşinin 1991’de bir helikopter kazasında vefat etmesinin ardından büyük bir mirasa kavuşmuştu.

Heinz Kerry’nin servetinin 1 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyor. Teresa Heinz Kerry 1995 yılında ise John Kerry ile evlenmişti. Kerry’ye 2009’da göğüs kanseri teşhisi konulmuştu. Bu arada Heinz şirketi, bu yıl ABD’li yatırımcı Warren Buffett’a yaklaşık 28 milyar dolara satıldı. Heinz Kerry’nin şirketteki hisseleri yüzde 1 civarında olduğundan bu satıştan büyük bir pay almadı.

Hafta sonu İsrail’e gitmesi beklenen Dışişleri Bakanı Kerry’nin eşinin sağlık durumuna göre geziyi erteleyebileceği belirtildi.

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