John Kerry ve Angelina Jolie iftar programına katıldı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Dulles Bölgesi Müslüman Toplumunun organize ettiği iftar programına katıldı.

Konuşmasına "Selamün Aleyküm" diyerek başlayan Kerry, Müslüman dünyasının en kutsal ayını kutladıklarını hatırlatarak "Ramazan-ı Kerim" ifadesini kullandı.

"Bütün mültecileri toplasak

dünyanın en kalabalık 22. ülkesi olacak"

Dünya Mülteciler Günü sebebiyle konuşmasında bu konu üzerine yoğunlaşan Kerry, dünya genelinde mülteci sayısındaki artışa dikkati çekmek için “Bütün mültecileri tek bir ülkede toplasak dünyanın en kalabalık 22. ülkesi olacak.” diye konuştu.

Kerry, ABD’ye kabul edilen mültecilerin ülke güvenliği için tehdit unsuru olduğu yönündeki görüşlere de sert tepki göstererek, “Belli bir gözetime tabi tutulduktan sonra ABD'ye alınmış bu mültecilerin ülkemiz için herhangi bir tehdit unsuru olması söz konusu dahi değildir." dedi.

"Müslümanları hedef haline getirmek

terörist grupların çıkarına işlemekte"

Müslümanlara karşı nefret söylemi üretmenin terörist grupların çıkarına olduğuna dikkati çeken Kerry şunları kaydetti:

“Müslümanlara nefret kusmak, onları hedef haline getirmek terörist grupların çıkarına işlemektedir. ABD ve İslam arasında sanki bir savaş varmış havası uyandırmaya çalışıyorlar ve bu doğru değildir. Müslümanların özgürce yaşayabildiği ABD gibi başka bir ülke yoktur.”

"İnsanlar eşit doğmuştur,

herkes eşit haklara sahiptir"

Angelina Jolie de, konuşmasına farklı birçok dinden insanın birlikte iftar programına katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Artan mülteci sayısıyla birlikte, yabancılara karşı nefretin arttığına dikkati çeken Jolie, bu konuda her ülkenin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.

Jolie, "İnsanlar eşit doğmuştur ve herkes eşit haklara sahiptir. Bazı insanların diğerlerinden daha değerli olduğunu düşünmek demokratik ülkelere yakışmaz." ifadesini kullandı.

Farklı dinlerden temsilcilerin katıldığı programda, akşam ezanını ABD ordusunda görev yapan Müslüman bir askerin okuması dikkati çekti.